На Уссурийском бульваре Хабаровска дорожники проводят ремонт

Сегодня на Уссурийском бульваре дорожники проводят ремонтные работы. Бригада занимается подготовкой: снимает старый асфальт с деформированных участков проезжей части для последующей укладки нового. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы ведутся на участке от улицы Тургенева до Пушкина. Планируется отремонтировать около 800 квадратных метров. При благоприятных погодных условиях выбоины будут устранены в течение одного-двух дней.
«Ямочный ремонт продолжается в поселке имени Горького на улицах Жуковского, Энтузиастов и Гагарина. Недавно завершили работы на развязке и в районе проспекта 60-летия Октября. Работы ведутся ежедневно. 16 июля состоится очередной аукцион для продолжения ямочного ремонта. Во время торгов определится подрядчик. Уже определены проблемные точки, основной акцент будет сделан на трассах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
После окончания ремонтных работ на Уссурийском бульваре планируется провести ямочный ремонт на Амурском.