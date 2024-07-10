На Уссурийском бульваре Хабаровска дорожники проводят ремонт

«Ямочный ремонт продолжается в поселке имени Горького на улицах Жуковского, Энтузиастов и Гагарина. Недавно завершили работы на развязке и в районе проспекта 60-летия Октября. Работы ведутся ежедневно. 16 июля состоится очередной аукцион для продолжения ямочного ремонта. Во время торгов определится подрядчик. Уже определены проблемные точки, основной акцент будет сделан на трассах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.