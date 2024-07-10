Цены на новое жилье повысились в Казахстане

\Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2024 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2%, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно повысились в Актобе на 9,5%, Талдыкоргане — на 7,2%, Кызылордае — на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (14,1%) и Астана (6%), на рынке аренды жилья — Талдыкорган (28,1%), Караганда (24,6%), Жезказган (22,6%) и Петропавловск (22,5%).
По сравнению с маем 2024 г. в июне наибольший рост сделок зарегистрирован в Западно-Казахстанской (+77,3%), Северо-Казахстанской (+38,1%) и Атырауской (+22,8%) областях. А наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в Алматы (-7,6%), области Жетысу (-6,9%) и Шымкенте (-4,6%).
По сравнению с маем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 6,3% (на 1 482 сделки). Всего в июне 2024 г. по квартирам совершено 24 885 сделок — это 75,5% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (22,3%), Астана (18,9%) и Карагандинскую область (9%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2024 г. по ним было оформлено 9 643 сделки.
Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 10,3%, тогда было зарегистрировано 29 880 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 71,6%), наибольшее снижение — в Кызылординской области (на 19,5%). Увеличение наблюдается в количестве сделок января-июня 2024 г. к январю-июню 2023 г. и составляет 15,2%.