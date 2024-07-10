Цены на новое жилье повысились в Казахстане

По сравнению с маем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 6,3% (на 1 482 сделки). Всего в июне 2024 г. по квартирам совершено 24 885 сделок — это 75,5% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (22,3%), Астана (18,9%) и Карагандинскую область (9%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2024 г. по ним было оформлено 9 643 сделки.