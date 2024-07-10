Какие выплаты и льготы положены семьям с особенными детьми в Башкирии.

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России Годом семьи. В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нынешний, 2024 год также объявлен Годом семьи.
В Башкирии уделяется большое внимание поддержке семьи. Вообще, в республике тематический год, посвящённый семье, уже третий по счету. Так, 2008 год в Башкирии был дважды семейным (у нас его объявили Годом семейных ценностей), 2018 год был объявлен в регионе Годом семьи. 2024 год стал в Башкирии Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, что можно тоже считать логическим продолжением общефедерального Года семьи.
«Мы уделим самое серьезное внимание поддержке семей с особенными детьми, людям с инвалидностью трудоспособного возраста, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры, систем реабилитации и социализации. Наша задача — создать среду, внедрить технологии, которые помогают людям повысить качество жизни. Это не значит, что мы в следующем году позаботимся об этих людях и всё, мы должны дать реальный сильный толчок в разрешении этой проблемы. Мы часто говорим “люди с ограниченными возможностями здоровья”, по сути же — это люди с безграничными возможностями и мы должны помочь им жить полноценной жизнью».
Важно, что такая помощь ориентирована не только на детей с инвалидностью, но и их родителей. Подробнее о мерах поддержки семей с особенными детьми расскажем в нашем материале, подготовленном при информационной поддержке отделения Соцфонда по РБ и министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Социальная пенсия по инвалидности
Социальная пенсия по инвалидности оформляется в беззаявительном порядке на основании данных ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». На сегодняшний день ее размер составляет 18 455,42 ₽ в месяц.
Получить пенсию можно одним из двух способов — на банковский счет или через организацию почтовой связи. Право на получение пенсии имеет сам ребенок или другой законный представитель. Сумма пенсии будет зачисляться на отдельный номинальный счет, который должен быть открыт взрослым получателем. С 14 лет ребенок вправе самостоятельно получать установленную ему пенсию.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг
СФР назначает эту меру поддержки детям с инвалидностью, как и соцпенсию в беззаявительном порядке. Размер выплаты составляет 3 802,78 ₽ в месяц.
Набор социальных услуг
Всем получателям ЕДВ также назначается набор социальных услуг (НСУ). В него входят:
лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно + вторая путевка и бесплатный проезд для сопровождающего лица.
Выплата по уходу за детьми с инвалидностью
Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, также устанавливается ежемесячная выплата. Размер выплаты в Башкирии Башкортостан с учетом уральского коэффициента составляет 11 500 ₽
Технические средства реабилитации
СФР также бесплатно предоставляет детям с инвалидностью технические средства реабилитации (ТСР) в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации или абилитации (ИПРА).
Есть три способа получения ТСР:
- в натуральной форме, то есть подать заявку в СФР и дождаться выдачи изделия,
- оформить электронный сертификат и оплатить выбранное ТСР его средствами,
- купить изделие самостоятельно и затем получить компенсацию от СФР.
Подать заявление на получение ТСР и компенсаций можно в Соцфонде, МФЦ либо через портал Госуслуги.
Отдельная программа по обеспечению детей с инвалидностью техническими средствами реабилитации работает и в Башкирии. Региональный перечень ТСР включает в себя:
— персональный спутниковый датчик-маяк;
— небулайзер компрессионного типа; тренажер дыхательный мышечный (дренажный виброжилет);
— кислородный концентратор бытового применения; ванна надувная; сиденье для ванны со спинкой (без спинки), с — подлокотниками (без подлокотников);
— кровать функциональная с механическим приводом регулирования;
— стол прикроватный; глюкометр с речевым выходом (стартовый комплект);
— FM-системы к кохлеарным имплантам.
Покупка товаров за счет маткапитала
Семьям с особенными детьми разрешается направлять средства материнского капитала на покупку товаров и услуг для социальной адаптации. Это возможно даже в случае, если сертификат получен в связи с рождением другого ребенка. С помощью маткапитала можно компенсировать покупки:
— очков и контактных линз,
— читающих машин,
— лестничных подъемников с платформой,
— приборов для письма шрифтом Брайля,
— средств для поддержания памяти,
— устройств и оборудования для анализа крови и других.
Страховой стаж
Период ухода за ребенком с инвалидностью включается в страховой стаж одного из родителей при наличии периодов работы (до или после), за которые начислялись страховые взносы. Пенсионный коэффициент: 1,8 в год.
Досрочная пенсия
Один из родителей, воспитавший до 8 лет ребенка с инвалидностью, может выйти на пенсию по старости досрочно. Для женщин это 50 лет, при условии что она имеет минимальный страховой стаж 15 лет. Для мужчин — 55 лет и минимальный страховой стаж его не меньше 20 лет и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году не менее 28,2, а в 2025 году — не менее 30,0.
Дополнительные выходные
Ежемесячно родителям (опекунам, попечителям) детей с инвалидностью предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. Они могут быть использованы мамой или папой либо разделены между ними. Если один родитель не трудоустроен официально, то другой должен предоставить документы, подтверждающие этот факт.
Дополнительные выходные дни можно распределять между родителями в любом порядке — 1 + 3; 2 + 2. Их можно копить и использовать как дополнительный отпуск с максимальной продолжительностью 24 дня. В накоплении могут участвовать оба родителя, и каждый из них вправе потратить свою часть единоразово за календарный год с января по декабрь.
Компенсация расходов по ОСАГО
Детям с инвалидностью (или их законным представителям), имеющим транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями, положена компенсация расходов на оплату страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) в размере 50%. Возмещение выплачивается единожды в течение календарного года на одно транспортное средство.
Льгота на налог на имущество для детей-инвалидов
Семьи с детьми-инвалидами освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц на один объект определённого вида, который не используется в предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть квартира, жилой дом, гараж или хозпостройка площадью до 50 кв. м. Также в Башкирии такие семьи освобождены от уплаты транспортного налога.
Увеличенный налоговый вычет на ребенка с инвалидностью
Для родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет либо учащегося очно до 24 лет с первой или второй группой инвалидности положен увеличенный налоговый вычет. Он складывается из двух сумм: базовой (1400 ₽ на первого и второго ребенка, 3000 ₽ на третьего и последующих детей) и специальной (12 000 ₽).
И базовая, и специальная сумма удваиваются для единственного родителя ребенка с инвалидностью.
Напомним, вычет уменьшает налогооблагаемую базу, то есть НДФЛ 13% удерживается с меньшей суммы вашей зарплаты или иного официального дохода.
Сертификат на реабилитацию
Жители Башкирии, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получить сертификат которым можно оплатить реабилитацию ребенка. Сумма сертификата в 2024 году составляет чуть более 48 тыс. руб. Таким правом с сентября 2019 года воспользовались уже около 11 тысячи семей.
Потратить сертификат можно только в одном центре, он должен быть негосударственным и находиться на территории республики. Им можно оплатить такие услуги, как ЛФК, массаж, физиотерапия и другие.
Бесплатное питание в школах
В Башкирии двухразовым горячим питанием обеспечены более 33,6 тыс. обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. В регионе разработаны специализированные меню для детей, с такими заболеваниями, как сахарный диабет, фенилкетонурия, пищевые аллергии.
Льготы при поступлении
Кроме того, с этого года в Башкирии дети-сироты с инвалидностью смогут пройти бесплатное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих. В течение всего периода обучения им будут выплачиваться ежемесячное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Газификация
Также в Башкирии семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума имеют право на получение льготного сертификата на газификацию жилого дома.
Номинал сертификата в 2024 году составляет 100 тыс. рублей. По этой программе регион субсидирует более 80% стоимости работ по газификации жилого помещения.
Чтобы воспользоваться правом на получение сертификата, необходимо обратиться в ближайший офис «Газпром газораспределение Уфа» — там специалисты проконсультируют, есть ли техническая возможность на подключение дома к газовым сетям, и составят договор на подключение. После, с договором и пакетом необходимых документов, нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения или офис МФЦ.
Компенсация комуслуг
Семьям, имеющим детей-инвалидов, в Башкирии положена ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Выплата рассчитывается индивидуально для каждой семьи, исходя из фактически начисленных сумм платы за ЖКУ. При этом у семьи не должно быть долгов по ЖКХ.
Для оформления компенсации необходимо обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. Список необходимых документов представлен здесь.
Бесплатное выделение земли или ее компенсация
Семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Башкирии предусмотрено однократное бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Также семья вместо земельного участка может получить выплату в размере 250 тысяч руб.
Чтобы встать на учет для получения земельного участка бесплатно нужно обратиться с заявлением в администрацию вашего муниципалитета.
Улучшение жилищных условий
Семьи с детьми с инвалидностью могут рассчитывать на улучшение жилищных условий, если есть такая потребность. В рамках действующей программы такие семьи могут получить жильё по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья.
Ответственным за формирование списка семей, имеющих детей-инвалидов и вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий является минтруд РБ (по данным муниципалитетов). На основании данного списка и объема выделенных из бюджета страны средств Госстрой республики формирует список получателей мер социальной поддержки на каждый год.
Реабилитационные центры
На сегодняшний день в Башкирии работают 5 реабилитационных центров в городах Нефтекамск, Кумертау, Белорецк и два в Уфе, в том числе 18 филиалов в городах и районах республики. Квалицированную помощь в них могут получить как дети с инвалидностью, так и дети, и подростки с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие инвалидности, но имеющие показания на реабилитацию.
В обновленном здании предусмотрены специальные устройства с ограждающими конструкциями со всех сторон, разноуровневые перила, пандусы, лифты, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания, оборудованные санузлы, достаточные по ширине входы, одноуровневые полы и отсутствие порогов. Также на территории будет работать бассейн, обустроены зимние сады и площадки для подвижных игр.
Социальный туризм.
В Башкирии семьи с особенными детьми в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ» могут получить бесплатную туристическую путевку. Участниками программы также являются лица, сопровождающие инвалидов. Сертификаты на отдых выдаются в филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения, а также в межрайонных центрах «Семья» по месту регистрации.
По данным регионального минтруда, в 2024 году планируется обеспечить туристскими путевками порядка 905 жителей республики льготных категорий. Оплата стоимости одного социального тура составляет 12 тыс. руб. Если стоимость тура превышает указанную сумму, участник может самостоятельно доплатить разницу.
Сертификат на получение туристских услуг в рамках реализации Подпрограммы является документом, удостоверяющим право гражданина на оплату социального тура за счет средств бюджета Республики Башкортостан.