Какие выплаты и льготы положены семьям с особенными детьми в Башкирии.

Один из родителей, воспитавший до 8 лет ребенка с инвалидностью, может выйти на пенсию по старости досрочно. Для женщин это 50 лет, при условии что она имеет минимальный страховой стаж 15 лет. Для мужчин — 55 лет и минимальный страховой стаж его не меньше 20 лет и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году не менее 28,2, а в 2025 году — не менее 30,0.