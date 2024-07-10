Что будет с курсом доллара в Казахстане — прогноз экспертов

«Эксперты финансового рынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, профицитного счета текущих операций, улучшения торгового баланса, высоких процентных ставок в стране и улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. К началу августа курс доллара к нацвалюте может составить Т473,5/$ (текущий Т481,6), а через год — вырасти до Т481,8/$ (в прошлом прогнозе — Т450,4 и Т475,4/$, соответственно)», — говорится в сообщении в среду.
Как отмечается, с ослаблением нацвалюты проинфляционное давление в экономике может возрасти, но цикл осторожного снижения базовой ставки может продолжиться в июле. Согласно информации, 71% респондентов ожидают снижения базовой ставки до 14−14,25% годовых (текущий 14,5%), а остальные (почти треть) — сохранения на заседании в пятницу, 12 июля.
«В июле оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте возросла до 8,1% (7,9% ранее), впервые за последние четыре месяца, на фоне ослабления нацвалюты, углубляющегося дефицита бюджета и продолжающихся реформ в сфере регулируемых услуг. На этом фоне базовая ставка может сохраниться высокой через год — на отметке 12% годовых. Таким образом, ее реальное значение (базовая ставка минус инфляция) приблизится к верхней границе равновесного уровня для экономики страны в 3−4%», — сказано в сообщении.
Сообщается, что ожидания скорого начала цикла снижения ставок Федрезервом в совокупности с сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ может оказывать поддержку нефтяным котировкам. Через год стоимость барреля Brent прогнозируется на высокой отметке в $84,7 за баррель (в бюджет РК на 2025 год заложена цена $75/bbls).
«Высокие цены на нефть, увеличение ее добычи, улучшение финансовых условий и структурные реформы поддержат экономический рост в стране — через год рост ВВП может составить 4,6% (3,8% за I квартал 2024 года)», — добавили в аналитическом центре.