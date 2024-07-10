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Что будет с курсом доллара в Казахстане — прогноз экспертов

Астана. 10 июля. КазТАГ — Опрошенные эксперты дали свои прогнозы касательно курса доллара, сообщает аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Эксперты финансового рынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, профицитного счета текущих операций, улучшения торгового баланса, высоких процентных ставок в стране и улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. К началу августа курс доллара к нацвалюте может составить Т473,5/$ (текущий Т481,6), а через год — вырасти до Т481,8/$ (в прошлом прогнозе — Т450,4 и Т475,4/$, соответственно)», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, с ослаблением нацвалюты проинфляционное давление в экономике может возрасти, но цикл осторожного снижения базовой ставки может продолжиться в июле. Согласно информации, 71% респондентов ожидают снижения базовой ставки до 14−14,25% годовых (текущий 14,5%), а остальные (почти треть) — сохранения на заседании в пятницу, 12 июля.

«В июле оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте возросла до 8,1% (7,9% ранее), впервые за последние четыре месяца, на фоне ослабления нацвалюты, углубляющегося дефицита бюджета и продолжающихся реформ в сфере регулируемых услуг. На этом фоне базовая ставка может сохраниться высокой через год — на отметке 12% годовых. Таким образом, ее реальное значение (базовая ставка минус инфляция) приблизится к верхней границе равновесного уровня для экономики страны в 3−4%», — сказано в сообщении.

Сообщается, что ожидания скорого начала цикла снижения ставок Федрезервом в совокупности с сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ может оказывать поддержку нефтяным котировкам. Через год стоимость барреля Brent прогнозируется на высокой отметке в $84,7 за баррель (в бюджет РК на 2025 год заложена цена $75/bbls).

«Высокие цены на нефть, увеличение ее добычи, улучшение финансовых условий и структурные реформы поддержат экономический рост в стране — через год рост ВВП может составить 4,6% (3,8% за I квартал 2024 года)», — добавили в аналитическом центре.

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