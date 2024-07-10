Что будет с курсом доллара в Казахстане — прогноз экспертов

«Эксперты финансового рынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, профицитного счета текущих операций, улучшения торгового баланса, высоких процентных ставок в стране и улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. К началу августа курс доллара к нацвалюте может составить Т473,5/$ (текущий Т481,6), а через год — вырасти до Т481,8/$ (в прошлом прогнозе — Т450,4 и Т475,4/$, соответственно)», — говорится в сообщении в среду.