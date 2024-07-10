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Соцпомощь на оплату обучения в вузах предоставят в Астане

C 1 июля до 23 августа включительно управление занятости и социальной защиты города Астаны проводит прием документов для предоставления социальной помощи выпускникам на оплату очной формы обучения в вузах города, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Источник: Nazarbayev University

Ежегодно выпускникам общеобразовательных школ города Астаны предоставляется социальная помощь, из числа:

  • детей- сирот;
  • выпускников детских домов;
  • лиц с инвалидностью с детства;
  • детей, оставшихся без попечения родителей;
  • детей из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования);
  • граждан, получающих государственное пособие по случаю потери кормильца.

Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда 36 специальностям:

Общая медицина; Фармация; Социальная работа; Архитектура (BIM-менеджер проектировщик); Электроэнергетика; Физкультура и спорт; Психология; Вычислительная техника и программное обеспечение (Программист); Дизайн Информационные системы (Разработчик и аналитик компьютерных систем с правом преподавания на казахском, русском, английском языках), информационные технологии; Технология продовольственных продуктов; Инженер по обслуживанию газового оборудования; Информатика; Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (Специалист по логистике); Биотехнология; Педагогика и методика начального обучения; Дошкольное обучение; Педагогическое (Учитель математики); Педагогическое (Учитель химии и биологии); Казахский язык и литература;
Геодезия и картография (web-картография); Инженер КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация); Инженер-электронщик Строительство; Теплоэнергетика; Информационная безопасность; Ландшафтный дизайн и озеленение; Электронная коммерция; Бизнес-администрирование в области Экономики и науки о данных; Анализ больших данных Медиа-технологии Медиа-искусство; Менеджмент цифровых медиа; Технологии искусственного интеллекта; Цифровое проектирование в строительстве; Экология и природопользование Гидрология.

Что сделать для получения соцпомощи?

Нужно предоставить в Управление заявление с приложением следующих документов:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;
  • копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);
  • копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);
  • копия свидетельства о рождении (для детей-сирот); аттестат об окончании средней школы города Астаны;
  • государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования. сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

Стоит отметить, что социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода не превышающего 4-х прожиточных минимумов на одного члена семьи.

Для получения социальной помощи необходимо обратиться в управление занятости и социальной защиты города Астаны по адресу: ул. Бейбитшилик, 9 либо подать документы электронно через веб-портал в разделе «Электронное обращение».

К слову, соцпомощь не назначается выпускникам школ, которые не набрали при тестировании минимального количества баллов.

Телефоны для справок для жителей районов:

Алматы: 55−01−74, 8 702 837 50 05; Байконыр: 55−72−32, 8 771 830 32 78; Есиль: 55−74−50, 8 705 427 92 40; Нура: 55−68−40, 8702−149−02−55;
Сарыарка: 55−14−87, 8701 621 62 99, 8702−546−86−95.

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