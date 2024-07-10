В красноярском «Светофоре» завысили вес сарделек и обсчитали покупательницу

В Управление Роспотребнадзора поступила жалоба от жительницы Заозерного на магазин «Светофор» по ул. Чкалова. По словам женщины, в магазине продаются сардельки с двойной маркировкой, в которой указаны разные вес и цена.
Проведенная проверка подтвердила факт нарушения. На упаковке продукта имелось две этикетки с несоответствующей информацией. Вес, указанный продавцом, отличался от веса, указанного производителем, на 16 грамм.
Таким образом, продавец обсчитал покупателя на 3,13 рубля.
Управлением Роспотребнадзора ООО «Торгсервис 124» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.
Продавец выразил готовность урегулировать вопрос с потребителем и вернуть разницу в стоимости товара.