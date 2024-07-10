Два омских завода массово ищут сотрудников на зарплату до 90 тысяч рублей

Как обратил внимание «СуперОмск», согласно объявлениям на портале службы занятости, филиал ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ" ищет специалистов на более 60 специальностей, по некоторым из них открыты сразу несколько вакантных мест. Самую высокую зарплату на предприятии предлагают токарю и ведущему инженеру — от 90 тысяч рублей; шлифовщику, наладчику станков, слесарю-инструментальщику готовы платить от 85 тысяч рублей.