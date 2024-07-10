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Два омских завода массово ищут сотрудников на зарплату до 90 тысяч рублей

В Омске в ближайшую пятницу, 12 июля 2024 года, состоится очередная ярмарка вакансий. На этот раз ключевыми работодателями станут предприятия оборонно-промышленного комплекса — ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ’и НПО «Радиозавод им. А. С. Попова».

Источник: Freepik

Как обратил внимание «СуперОмск», согласно объявлениям на портале службы занятости, филиал ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ" ищет специалистов на более 60 специальностей, по некоторым из них открыты сразу несколько вакантных мест. Самую высокую зарплату на предприятии предлагают токарю и ведущему инженеру — от 90 тысяч рублей; шлифовщику, наладчику станков, слесарю-инструментальщику готовы платить от 85 тысяч рублей.

На заводе имени Попова ищут слесарей, токарей, инженеров и других специалистов. Самая высокая зарплата, по данным портала службы занятости по состоянию на февраль 2024 года предлагалась слесарям механосборочных работ и токарям — от 67 тысяч рублей.

Добавим, свои вакансии на ярмарке также представят ООО «Домик», ФГКУ УВО ВНГ РФ по Омской области, Военный комиссариат Омской области, «Омскоблгаз», НПО «Криогенная техника», ООО «Кросс-контакт».