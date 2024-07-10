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1 млрд тенге взыскали за некачественный ремонт военного аэродрома с АО «К-Дорстрой»

Главной военной прокуратурой возмещен ущерб государству на миллиард тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны удовлетворен иск Министерства обороны к АО «К-Дорстрой» о взыскании авансового платежа в размере 1 млрд 36 млн тенге и неустойки в сумме 31 млн тенге.

Указанное АО обязалось произвести капитальный ремонт летного поля аэродрома «Жетыген» в Илийском районе Алматинской области, но условия договора не выполнило.

В связи с длительным неисполнением состоявшегося судебного решения, Главной военной прокуратурой принят ряд мер, в органы юстиции внесен акт надзора.

По результатам ущерб возмещен в полном размере: должник перечислил в доход государства 1 млрд 67 млн тенге.

Прокуратура