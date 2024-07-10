В Печатниках и Коммунарке будут построены новые школы — Сергей Собянин

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена Правительством Москвы в 2019 году. Ее цель — привлечь застройщиков жилья к возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, создающие новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.