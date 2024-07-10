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В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара достроили школу

Школу на 1550 мест в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара откроют 1 сентября.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара достроили школу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Учреждение по улице Героя Яцкова рассчитано на 1550 мест.

Площадь трехэтажного здания превышает 30 тысяч кв. метров. В школе подготовили 62 учебных класса, два актовых зала — малый на 300 мест и большой на 458 мест, два спортзала.

Для учеников начальных классов оборудовали игровую зону для подвижных игр. Кроме того, в школе подготовили кабинеты 3D-моделирования и прототипирования, кабинет робототехники.

Обеденный зал рассчитан на 775 учеников. В школе в том числе подготовили медицинский блок, кабинеты психолога и библиотеку, спортивные площадки.

Новая школа начнет работу 1 сентября.

В 2024 году в Краснодаре построят 11 школ на более чем 13 тысяч мест и 24 детсада на почти 7 тысяч мест.

образование