Прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок запустит известная авиакомпания

Раньше пассажирам авиакомпании, чтобы добраться до столицы Таиланда, приходилось делать пересадку в Иркутске и тратить на это более полутора часов: получать багаж, заново регистрироваться и проходить досмотр. Теперь пребывание в Иркутске сократится до получаса для технической дозаправки, во время которой пассажиры не будут покидать самолет, рассказали в компании.