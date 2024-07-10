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Прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок запустит известная авиакомпания

Осенью прямые рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Источник: НДН.ИНФО

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов в Бангкок из Новосибирска. С 28 октября прямые регулярные рейсы будут выполняться трижды в неделю: в понедельник, четверг и субботу. Перелеты будут осуществляться с технической дозаправкой на территории аэропорта Иркутска.

Раньше пассажирам авиакомпании, чтобы добраться до столицы Таиланда, приходилось делать пересадку в Иркутске и тратить на это более полутора часов: получать багаж, заново регистрироваться и проходить досмотр. Теперь пребывание в Иркутске сократится до получаса для технической дозаправки, во время которой пассажиры не будут покидать самолет, рассказали в компании.

Добавим, что из Новосибирска в столицу Таиланда сейчас можно улететь и напрямую по вторникам и воскресеньям на рейсах авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее авиакомпания заявила о планах запустить рейсы из Новосибирска во Вьетнам.

Кирилл Суржик.

туризм и отдых