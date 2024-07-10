«Ротек» отказался от обязательств по строительству аэропорта Бодайбо

Всего на участие в конкурсе, который прошел в 2022 году, поступило две заявки. «Ротек» победил, предложив 7,4240 млрд руб. при начальной стоимости 7,4249 млрд руб. Результаты первого конкурса по выбору генподрядчика были отменены. Выполнить работы по контракту победитель должен был к 17 января 2025 года. Проект строительства аэропортового комплекса в Бодайбо предполагает удлинение взлетно-посадочной полосы, строительство новой ИВПП, аварийно-спасательной станции с командно-диспетчерским пунктом, площадок метеооборудования, КПП, перрона и др. Аэропорт сможет принимать самолеты типа Sukhoi Superjet 100, сейчас — Ан-24 и Ан-26.