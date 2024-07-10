В Омске за время действия льготной ипотеки подорожали новостройки

В исследовании участвовали 46 городов-миллионников. К мегаполисам с наиболее подорожавшими новостройками эксперты также отнесли Самару, Челябинск и Ростов-на-Дону. Цены на строящееся жилье в этих городах за четыре года увеличились более чем в 2,5 раза. Меньше всего жилье подорожало в Москве и Санкт-Петербурге.