В Омске за время действия льготной ипотеки подорожали новостройки

За время действия программы льготной ипотеки под 8% цены на новостройки в Омске выросли на 195%. Наряду с Краснодаром Омск возглавил список городов, где эта недвижимость подорожала сильнее всего.
Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Циан» приводит РБК. Как выяснили аналитики, в июне 2020 года стоимость кв. метра жилья составляла в Омске 46 тысяч рублей, тогда как в июне нынешнего года уже 137 тысяч.
В исследовании участвовали 46 городов-миллионников. К мегаполисам с наиболее подорожавшими новостройками эксперты также отнесли Самару, Челябинск и Ростов-на-Дону. Цены на строящееся жилье в этих городах за четыре года увеличились более чем в 2,5 раза. Меньше всего жилье подорожало в Москве и Санкт-Петербурге.