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В Беларуси намолотили 698 тыс. тонн зерна

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республике намолочено 698 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На сегодня, 10 июля, в стране убрано ранних зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса) 204,3 тыс. га (10% к плану), намолочено 698 тыс. т зерна при средней урожайности 34,2 ц/га.

Льносеющие организации республики ведут уборку льна-долгунца. Вытереблено 6,1 тыс. га (13,6% подлежащих уборке площадей).

сельское хозяйство