Министр ЖКХ Воронежской области о брошенных «ПИК-Комфорт» домах, аварийном жилье и участии в гонке на пост мэра

— В прошлом году мы столкнулись с подобной ситуацией впервые, и у нас действительно были подозрения, что старый жилой фонд никого не заинтересует. Но при первых же переговорах с входящими в реестр УК нам удалось передать дома под управление. Компании зашли, сейчас достаточно успешно работают. Предпосылок, что эти дома будут брошены в будущем, нет.