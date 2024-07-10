Министр ЖКХ Воронежской области о брошенных «ПИК-Комфорт» домах, аварийном жилье и участии в гонке на пост мэра

Делимся наиболее интересными моментами беседы.
О ситуации с уходом «ПИК-Комфорт»
После ухода ГК «ПИК-Комфорт» с воронежского рынка, большую часть подконтрольных ей домов забрали местные компании. Однако по данным на сегодняшний день, брошенными по-прежнему остаются порядка 1600 домов. Причем в большинстве случаев речь скорее идет о постройках, которые относятся к категории так называемых «нерентабельных» (прим.ред. — чаще всего это ветхие, аварийные постройки, обслуживать которые «невыгодно»).
Евгений Бажанов считает, что проблем возникнуть не должно:
— В прошлом году мы столкнулись с подобной ситуацией впервые, и у нас действительно были подозрения, что старый жилой фонд никого не заинтересует. Но при первых же переговорах с входящими в реестр УК нам удалось передать дома под управление. Компании зашли, сейчас достаточно успешно работают. Предпосылок, что эти дома будут брошены в будущем, нет.
Сейчас запущена процедура как по отзыву лицензий, так и по передаче брошенных домов новым управляющим компаниям. Этот механизм достаточно подробно расписан в Жилищном кодексе, подзаконных нормативных актах. Буквально в эти дни администрация формирует список лотов (прим. — дома выставляются на конкурс, если решение не нашли иным путем. Например, через собрание жильцов, которые самостоятельно могут выбрать себе управляющую или организовать ТСЖ). Это будет сделано таким образом, чтобы старые дома не оказались на «окраине процедуры».
Управляющие компании, которые заявили об уходе, обязаны будут обслуживать жилой фонд до передачи домов в ведение новых организаций, подчеркнул Бажанов. В ином случае к ним могут быть применены меры, в том числе самые жесткие. В частности, министр напомнил, что в Подмосковье в чем-то схожая история закончилась уголовными делами.
Ситуацию с брошенными после ухода крупного игрока домами министр назвал для нашего региона нестандартной.
— Будем использовать все законные механизмы, чтобы ее держать под контролем, и не допустить негативного сценария развития событий. В любом случае, дома останутся на обслуживании и будут эксплуатироваться, и в зимний период тоже.
О слухах про участие в конкурсе на пост мэра Воронежа
— Думал, что это будет первый вопрос, — пошутил Бажанов. — Но, во-первых, наша конференция никак не связана с процедурой проведения конкурса. Во-вторых, я человек системы и занимаю должность в иерархии исполнительной власти региона. На сегодняшний день работаю министром. Достаточно ответственная работа. Я не комментирую слухи относительно перехода на какую-либо другую работу, потому что подобные слухи возникают регулярно.
Безусловно, по аналогии с предыдущими конкурсами, на должность главы будет несколько кандидатов. И один из кандидатов, скорее всего, будет поддержан губернатором Воронежской области. Когда это произойдет, тогда мы все узнаем, кто будет кандидатом от Александра Гусева.
О строительстве и реконструкции крупных объектов ЖКХ
— Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду проводится в соответствии с теми планами, которые были определены губернатором, главами муниципальных районов и городских округов. Сейчас получили отчеты по данным на 1 июля. Предварительно, острых проблем не видим. Рисков нет.
Что касается строительства новых объектов в сфере ЖКХ, водоснабжения и водоотведения. У нас около 5 млрд рублей из разных источников на эти цели направляется. Сейчас строится и реконструируется 72 объекта: котельные, скважины, водозаборы, водоочистные сооружения.
Среди наиболее крупных проектов министр отметил реконструкцию котельной в центре города Острогожска, модернизация котельной в Кантемировке, вывод из эксплуатации котельной ВАСО и переключение жилого квартала Волгоградская — Туполева — Баррикадная в Воронеже на котельную на Туполева, 31к.
Также идет реконструкция водопроводных сетей в Рамонском районе, в селе Новоживотинное, реконструкция системы водоснабжения с установкой станции очистки воды в Россоши, строительство водозабора в Углянце (Верхнехавский район).
— Если говорить о сфере ТКО. В Калаче мы достраиваем полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом, буквально в эти дни проходит приемка объекта комиссией. Ожидаем, что он будет веден в эксплуатацию в июле. Также планируем начать строительство комплексных объектов в Поворино, Россоши и в Боброве.
В этом году специалистами региональной структуры в Минприроды России была направлена заявка на субсидию по закупке 15 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора в 2025 году.
О формировании комфортной городской среды
— У нас в работе находится 24 общественных пространства и 119 дворовых территорий. В среднем готовность составляет порядка 60% у них.
В стадии реализации находятся объекты в городе Нововоронеж («Благоустройство Северного микрорайона г. Нововоронежа») и в городе Богучар («Благоустройство прибрежной зоны в городе Богучар Воронежской области (“Царский сад”).
О переселении воронежцев из аварийного жилья
— На территории Воронежской области аварийный жилищный фонд, требующий расселения, сейчас насчитывает 300 аварийных домов. Расселение планируем осуществить в 5 этапов до 2028 года.
В 2024 году в рамках госпрограммы будет расселено 54 дома. На текущий момент люди переселены уже из 33 помещений. Начиная с 2019 года и по настоящее время, привлечено 1 942,3 млн рублей федеральных средств. Расселено более 50 тыс. кв. м аварийного жилья. Свои жилищные условия улучшили 3192 человека.