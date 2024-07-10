Губернатор Кубани рассказал об участии в выставке «Иннопром»

Напомним, Иннопром — главная промышленная выставка России, проходит в Екатеринбурге. Свои двери для предприятий разных стран она открывает в 14 раз. Выставочная площадь в 50 тыс. кв. м вмещает более 700 экспонентов и 46 тыс. посетителей из свыше 50 стран мира. Предприятия Краснодарского края участвуют в выставке с 2019 года. За это время было заключено 95 контрактов на общую сумму 6 миллиардов рублей. В этом году на «Иннопроме» представлено 19 производителей и разработчиков края. На стенде предприятия станкостроения, производства газового оборудования, химической продукции, сельхозтехники.