Губернатор Кубани рассказал об участии в выставке «Иннопром»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в главной стратегической сессии (18+) международной промышленной выставки «Иннопром-2024» (18+) в Екатеринбурге. Мероприятие открыл Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В своем выступлении он отметил уникальные производства, действующие на Кубани. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что развитие промышленности в регионе происходит благодаря мерам поддержки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Тема главной стратегической сессии «Иннопрома-2024» — «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса». Глава Правительства подчеркнул, что разговор в этом году посвящен сотрудничеству в промышленности, развитие которой сейчас является первостепенной задачей. Россия продолжит участие в формировании широкой международной экономической кооперации.
— Ключевой приоритет — это укрепление связей с дружественными экономиками. Уже стало очевидно, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна. Она приносит серьезный ущерб самими ее инициаторам. Мы намерены продолжить свое участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации и хочу подчеркнуть — мы открыты для всех, кто настроен сотрудничать на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга, — отметил Михаил Мишустин.
Премьер-министр РФ акцентировал, что углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас, в период глобальной перестройки, когда идет формирование новых центров многополярного мира. Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями. Промышленный сектор не просто выстоял, удержав свои позиции, отрасли вопреки всем прогнозам оппонентов демонстрируют серьезный рост. Российские производители занимают ниши ушедших иностранных компаний.
— Около трети проектов составляют малый и средний бизнес. За последнее время освоили изготовление уникальных станков в Краснодарском крае. И некоторые образцы продукции, включая сельхозтехнику, мы также видели на Иннопроме, — добавил Михаил Мишустин.
Вениамин Кондратьев по итогу стратсессии отметил важность господдержки отрасли промышленности.
— Глава Правительства страны сказал, что сегодня Россия стоит на новом этапе своего развития — благодаря внутренним инвестициям мы наращиваем свой технологический суверенитет, создаем новые производства в сфере высоких технологий. Премьер-министр отметил вклад нашего региона в развитие станкостроения. Это стало возможным благодаря серьезной господдержке реального сектора — доступным займам и программам субсидирования. Ключевую роль в этом сыграли региональные меры адресной поддержки промышленников, а также локализация в регионе производств комплектующих для станков и инструментов, — написал Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.
С 2016 года регион увеличил финансирование отрасли в 180 раз — с 14,4 миллионов рублей до 2,6 миллиарда в 2023 году. Пять лет назад при поддержке Президента страны в крае создали краевой Фонд развития промышленности. Тогда его объем составлял 500 миллионов рублей. Сегодня его капитализация более 7 миллиардов рублей.
Два года назад в регионе запустили специальные меры поддержки импортозамещающих производств — предоставляют им льготные займы по ставке 0,1% годовых. Помимо этого, финансируют из бюджета до 30% затрат предприятий на создание или развитие импортозамещающих производств.
Предоставляют субсидии на создание инженерно-технических центров.
По итогам прошлого года доля промышленности в ВРП превысила сельское хозяйство и составила 12,8%. Индекс промышленного производства в 2023 году составил 104,3% (в среднем по РФ — 103,2%), было отгружено продукции почти на 535 миллиардов рублей.
Сегодня Краснодарский край занимает первое место на Юге России по объему отгрузки промпродукции, количеству индустриальных парков и промкластеров.
Регион активно развивает сеть промышленных парков. Уже созданы 7 индустриальных и 1 промтехнопарк, аккредитованные Минпромторгом России. Планируют создать еще 15 промпарков.
Напомним, Иннопром — главная промышленная выставка России, проходит в Екатеринбурге. Свои двери для предприятий разных стран она открывает в 14 раз. Выставочная площадь в 50 тыс. кв. м вмещает более 700 экспонентов и 46 тыс. посетителей из свыше 50 стран мира. Предприятия Краснодарского края участвуют в выставке с 2019 года. За это время было заключено 95 контрактов на общую сумму 6 миллиардов рублей. В этом году на «Иннопроме» представлено 19 производителей и разработчиков края. На стенде предприятия станкостроения, производства газового оборудования, химической продукции, сельхозтехники.