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В Самарканде совместно с Японией и Турцией построят многопрофильный медицинский центр

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках встречи в Министерстве здравоохранения Узбекистана с турецкой и японской делегациями достигнуты договоренности о создании в Самарканде многопрофильного медицинского центра стоимостью 300 миллионов долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению пресс-службы Минздрава, на встрече был подписан меморандум о взаимопонимании Министерством здравоохранения, японской корпорацией Sojitz и турецкой компанией Rönesans.

Согласно документу, в целях улучшения оказания медицинских услуг жителям Самаркандской области планируется реализовать проект стоимостью 300 миллионов долларов по созданию в городе Самарканде многопрофильного медицинского центра на 800 коек на базе государственно-частного партнерства. Строительство клиники планируется начать в 2025 году.

Также стороны договорились в рамках проекта совместно обучать медицинский персонал на базе этой клиники.

медицина