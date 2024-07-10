В Самарканде совместно с Японией и Турцией построят многопрофильный медицинский центр

Согласно документу, в целях улучшения оказания медицинских услуг жителям Самаркандской области планируется реализовать проект стоимостью 300 миллионов долларов по созданию в городе Самарканде многопрофильного медицинского центра на 800 коек на базе государственно-частного партнерства. Строительство клиники планируется начать в 2025 году.