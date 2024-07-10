У медиков, промышленников и финансистов в Челябинской области выросли зарплаты

В Челябинской области продолжает расти средняя заработная плата. По итогам четырёх месяцев этого года она увеличилась на 23,3% и составила 66 110 рублей. Работающие в каких сферах южноуральцы стали получать больше, рассказали в пресс-службе экономического блока правительства региона.