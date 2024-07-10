У медиков, промышленников и финансистов в Челябинской области выросли зарплаты

Больше всего оплата труда выросла у представителей таких отраслей, как финансы и страхование (89 761 рубль), информация и связь (83 798 рублей), обрабатывающие производства (81 046 рублей), научная (80 623 рубля), промышленное производство (79 186 рублей), культура и спорт (78 120 рублей), транспортировка и хранение (66 809 рублей), а также здравоохранение (57 804 рубля).
Инженер-конструктор, управляющий пекарнями и фотограф — именно такие вакансии выделили эксперты среди самых «дорогих» предложений от работодателей Челябинской области в июне.