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У медиков, промышленников и финансистов в Челябинской области выросли зарплаты

В Челябинской области продолжает расти средняя заработная плата. По итогам четырёх месяцев этого года она увеличилась на 23,3% и составила 66 110 рублей. Работающие в каких сферах южноуральцы стали получать больше, рассказали в пресс-службе экономического блока правительства региона.

Источник: Pchela.News

Больше всего оплата труда выросла у представителей таких отраслей, как финансы и страхование (89 761 рубль), информация и связь (83 798 рублей), обрабатывающие производства (81 046 рублей), научная (80 623 рубля), промышленное производство (79 186 рублей), культура и спорт (78 120 рублей), транспортировка и хранение (66 809 рублей), а также здравоохранение (57 804 рубля).

Инженер-конструктор, управляющий пекарнями и фотограф — именно такие вакансии выделили эксперты среди самых «дорогих» предложений от работодателей Челябинской области в июне.