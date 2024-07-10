Новые трамваи закупят для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма

Соответствующее соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и. о. главы городского округа Верхняя Пышма Марина Ряжкина и генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов. Основанием для подписания соглашений стал пример успешного проекта «Верхнепышминский трамвай» — первой в истории современной России междугородней трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург и его город-спутник — Верхнюю Пышму. Данный проект компания «Группа Мовиста», как инфраструктурный инвестор, реализовала в партнерстве с правительством региона и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.