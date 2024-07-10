Новые трамваи закупят для маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма

На новом этапе будет закуплено 19 односекционных трамваев, построено 15 км трамвайных путей и две тяговые подстанции. Кроме того, в проект входит продление линии до Среднеуральска.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и. о. главы городского округа Верхняя Пышма Марина Ряжкина и генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов. Основанием для подписания соглашений стал пример успешного проекта «Верхнепышминский трамвай» — первой в истории современной России междугородней трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург и его город-спутник — Верхнюю Пышму. Данный проект компания «Группа Мовиста», как инфраструктурный инвестор, реализовала в партнерстве с правительством региона и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.
«Маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма скоро исполнится два года и его популярность среди пассажиров постоянно растет. За первое полугодие 2024 года пассажиропоток увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сказал генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов.
Ранее ЕАН сообщал, что подобное соглашение было заключено между «Мовистой» и администрацией Екатеринбурга. В 2025—2027 годах в столице Урала планируется построить 24,5 км и реконструировать 1,7 км трамвайных путей, закупить 60 трехсекционных трамваев и 20 двухсекционных, а также построить трамвайное депо и три тяговые подстанции.