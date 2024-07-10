Беларусь установила лицензирование импорта мебели и картона

В Беларуси вводится лицензирование на импорт мебели и картона, других товаров из древесины. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 482 от 8 июля 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Документ определен ряд исключений для ввоза в Беларусь древесины без получения разовых лицензий, которые выдает МАРТ, согласованное с «Беллесбумпромом». В частности, под лицензирование попали окна, рамы, балконные двери, бумага, картон, бумажные пакеты, деревянная мебель для столовых и жилых комнат, древесно-стружечные и другие плиты.
При этом разрешается ввоз древесины без лицензий, когда стоимость партии, перевозимой одним транспортным документом, не превышает сумму, эквивалентную 200 евро. И без лицензии может быть ввезена древесина, помещаемая под таможенные процедуры в стране ЕАЭС, а также древесину, которую транспортируют в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС. Без лицензии еще может перемещаться древесина из стран ЕАЭС, если сертификатом будет подтверждена ее страна происхождения.
Отказать в разрешении могут из-за наличия в Беларуси производства товаров, аналогичных ввозимым.
Постановление вступает в силу с 10 июля 2024-го и действует шесть месяцев.