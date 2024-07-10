Беларусь установила лицензирование импорта мебели и картона

При этом разрешается ввоз древесины без лицензий, когда стоимость партии, перевозимой одним транспортным документом, не превышает сумму, эквивалентную 200 евро. И без лицензии может быть ввезена древесина, помещаемая под таможенные процедуры в стране ЕАЭС, а также древесину, которую транспортируют в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС. Без лицензии еще может перемещаться древесина из стран ЕАЭС, если сертификатом будет подтверждена ее страна происхождения.