Белорусы стали очень активно брать кредиты

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Объемы потребительского кредитования значительно выросли в Беларуси за последние два года, сообщил член правления Нацбанка Александр Шевко на круглом столе по законопроекту о потребительских кредитах, передает корреспондент Sputnik.
Шевко напомнил, что в 2022 году была совсем другая ситуация, потребительское кредитование даже приостанавливалось на несколько месяцев.
«Сейчас идет бурный рост у нас, начиная с февраля месяца. Темпы годового прироста задолженности по потребительским кредитам превышают 40%. Это очень высокий уровень… Это пик, которого в нашей стране уже не было достаточно долго».
Общая задолженность по таким кредитам — 8,1 миллиарда рублей. Шевко пояснил, что кредиты стали доступнее: средняя ставка равна 9,6%.
«В целом уровень процентных ставок позволяет населению брать кредиты на приемлемых условиях», — считает Шевко.
На этом фоне растут доходы населения, а у банков хватает ресурсной базы. Стимулирует кредитование и то, что деньги во многих банках можно занять онлайн без похода в офис. При этом банки предлагают сейчас 227 потребительских кредитных продуктов.
Шевко привел и данные по микрозаймам, но не за первое полугодие 2024-го, а за 2023 год. По такой схеме белорусы тоже активно берут в долг. Причем, 96% всех микрозаймов — это суммы, которые даются на срок до месяца.
«Средний чек» микрозайма — 190 рублей. Средняя процентная ставка — 1% в день. Доля микрозаймов под залог 86%.
На что берут
Потребительский кредит — это деньги, которые граждане могут тратить на самые разные личные нужды: от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля.
Практически половина (48%) таких кредитов берется по схеме оведрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% — это целевые кредиты именно на автомобили. Остальное идет в статистике под грифом «Прочее».
При этом большинство граждан гасят кредиты вовремя.
«Уровень просроченной задолженности — 0,46%. Это очень низкий уровень, и этот низкий уровень уже поддерживается в нашей стране достаточно долгое время», — обратил внимание Шевко.