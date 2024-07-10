В июне потребление природного газа в правобережной Молдове выросло

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Объем потребления природного газа правобережной Молдовой в июне текущего года составил 14,97 миллиона кубометров, что на 1,7% выше показателей того же периода 2023 года, сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Он отметил, что в сравнении с маем 2024 года этот показатель уменьшился на 10,4 миллиона кубометров, или на 41,1%.
«Бытовые потребители по состоянию на 30 июня 2024 года погасили 98% выставленных в счетах сумм, что на 0,4 процентного пункта выше показателя того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 98,4%, или на 1,8 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года», — сообщил Чебан.
У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, рост в сравнении с июнем 2023-го составил 4,2 процентного пункта.
По состоянию на 30 июня 2024 года общий уровень оплаты за потребленный природный газ достиг 98,9% и составил 6,013 миллиарда леев, что на 32,8% ниже показателей этого же периода прошлого года.
В качестве причины Чебан указывает значительные изменения тарифов.