В июне потребление природного газа в правобережной Молдове выросло

«Бытовые потребители по состоянию на 30 июня 2024 года погасили 98% выставленных в счетах сумм, что на 0,4 процентного пункта выше показателя того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 98,4%, или на 1,8 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года», — сообщил Чебан.