БЖД меняет расписание и маршруты популярных поездов в июле — августе 2024

Отменяется поезд Полоцк-Минск (869/870) в этот период, а также — беспересадочные вагоны в сообщении Витебск — Лынтупы и Витебск — Друя. Но назначен дополнительный поезд Минск — Полоцк (№ 872/871), который будет следовать через станции Орша и Витебск. Также по измененному маршруту и расписанию в эти периоды будут ходить отдельные поезда региональных линий экономкласса на участках Полоцк — Крулевщизна и Молодечно — Крулевщизна — Поставы.