БЖД меняет расписание и маршруты популярных поездов в июле — августе 2024

В Белорусской железной дороге скорректировали расписание и маршруты некоторых поездов на конец июля — начало августа.
Изменения связаны с плановым ремонтом железнодорожного моста на перегоне Боровое — Подсвилье. Поэтому с 23 по 25 июля и с 30 июля по 1 августа поезда межрегиональных и региональных линий будут следовать частично измененным расписанием и маршрутом.
В частности поезд Брест — Минск — Полоцк (№ 658/657) назначается в сообщении до станции «Крулевщизна». На участке Полоцк- Крулевщизна этот поезд отменяется из обращения.
Также, международный состав Калининград — Санкт-Петербург (№ 80), отправляющийся из Калининграда 23, 24, 30 и 31 июля, проследует измененным маршрутом через Минск, Оршу и Витебск.
Отменяется поезд Полоцк-Минск (869/870) в этот период, а также — беспересадочные вагоны в сообщении Витебск — Лынтупы и Витебск — Друя. Но назначен дополнительный поезд Минск — Полоцк (№ 872/871), который будет следовать через станции Орша и Витебск. Также по измененному маршруту и расписанию в эти периоды будут ходить отдельные поезда региональных линий экономкласса на участках Полоцк — Крулевщизна и Молодечно — Крулевщизна — Поставы.
Подробное расписание и дни курсирования поездов со временем отправления узнавайте на сайте БЖД или по телефону 105.