Фермерам в Волгоградской области помогут решить проблемы с поливом в жару

Горячий сезон.
Городищенский район — один из лидеров в Волгоградской области по производству овощей. Валовой сбор здесь ежегодно в среднем составляет около 500 тыс. тонн.
Выращивают в основном поздние культуры — лук, морковь, свеклу, капусту. Сейчас полив для таких полей крайне необходим. Для этого используется оросительная система, за работу которой отвечает федеральное предприятие «Волгоградмелиоводхоз».
В 2024 году в Городищенском районе начался основной этап масштабной модернизации, и это отразилось на стабильности подачи воды.
Специалисты предприятия объясняют: откладывать работы было нельзя, поскольку за 50 лет эксплуатации все ключевые элементы полностью выработали свой ресурс, а точечные ремонты ситуацию не спасали.
Но фермеры сетуют: в условиях аномально жаркой и сухой погоды в Волгоградской области полив полей нужно бы увеличить, но воды в оросительной системе катастрофически не хватает.
«Сейчас нам предлагают сформировать график подачи, но при нынешней погоде и температуре под 40 градусов поливать надо каждый день, — говорит фермер Олег Фоменко. — Выход из этой ситуации мы видим один — необходимы максимальные объемы подачи воды, до нашего хозяйства она сейчас еле-еле доходит».
На серьезные проблемы с поливом жалуется и фермер из поселка Красный Пахарь Аркадий Дудов и его коллега Владимир Широпатин.
«У нас в Варламовском поселении 1240 га, а проливаем мы всего 650, — поясняет Владимир Широпатин. — На большее не хватает мощностей оросительной системы».
Как решить проблему.
В ситуации, сложившейся между производителями сельхозпродукции и подающей воду организацией, разбирался заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов: он выехал в пригородный муниципалитет на встречу с фермерами.
Диалог с обсуждением назревших вопросов состоялся в администрации Городищенского района, участие в нем приняли также руководители ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз».
«При монтаже, демонтаже и реконструкции головного насосного узла нужны новые запасные пути для того, чтобы не было сбоя в работе, — считает Василий Иванов. — Когда разбирают одну ветку водоподачи, вторая работает напряженно. В этот момент нужно вручную регулировать подачу воды».
Именно на такой режим переходит сейчас ресурсоснабжающая организация — это уже позволило увеличить обводнение оросительного канала Городищенского района.
Сейчас подача идет в объеме 1 млн кубометров в сутки — возникшие в начале июля сложности с наполнением системы преодолены.
Общими усилиями.
После ремонта в работе уже задействовано 2 основных насосных агрегата. По информации «Волгоградмелиоводхоза», такой объем превышает заявки от сельхозпроизводителей. Но фермеры говорят, что по факту воды для полива нужно больше.
Поэтому решено, что будут актуализированы текущие потребности и скорректирован график — ситуация требует индивидуального подхода, а потому меры реагирования должны быть гибкими, считает Василий Иванов.
Замгубернатора Волгоградской области поставил также задачу в самое ближайшее время ввести в работу еще один вспомогательный насос и подготовить четвертый в качестве резервного — на случай, если какому-то из агрегатов потребуется срочный ремонт.
Обратят внимание специалисты «Волгоградмелиоводхоза» и на незаконные дамбы, которые задерживают воду на отдельных участках, мешая ей идти дальше, и на самовольно установленные помпы.
Кстати, только за последние дни разобрано около 10 таких незаконных строений. Но, учитывая протяженность канала в 7,5 км, еще есть над чем работать.
По итогам встречи замгубернатора отметил, что диалог с селянами по «урожайному» вопросу продолжится.