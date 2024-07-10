Фермерам в Волгоградской области помогут решить проблемы с поливом в жару

«Сейчас нам предлагают сформировать график подачи, но при нынешней погоде и температуре под 40 градусов поливать надо каждый день, — говорит фермер Олег Фоменко. — Выход из этой ситуации мы видим один — необходимы максимальные объемы подачи воды, до нашего хозяйства она сейчас еле-еле доходит».