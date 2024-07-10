В Волгограде готовят к сдаче три многоэтажки для переселенцев из аварийных домов

В Волгограде готовят к сдаче в эксплуатацию три многоэтажных дома, почти полностью предназначенных для переселения жильцов аварийных домов. На улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» возводят комплекс из 11 домов. Остальные восемь многоэтажек в этом микрорайоне находятся в высокой степени готовности. Почти все квартиры в них выкупили городские власти для расселения ветхого жилья.