В Волгограде готовят к сдаче три многоэтажки для переселенцев из аварийных домов

В Волгограде готовят к сдаче в эксплуатацию три многоэтажных дома, почти полностью предназначенных для переселения жильцов аварийных домов. На улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» возводят комплекс из 11 домов. Остальные восемь многоэтажек в этом микрорайоне находятся в высокой степени готовности. Почти все квартиры в них выкупили городские власти для расселения ветхого жилья.
— Более 95% квартир в этих 11 домах законтрактованы для реализации нацпроекта — всего в минувшем году с застройщиком, определенным по результатам открытого аукциона, были заключены контракты на приобретение 791 квартиры, — рассказали в мэрии.
Переселять волгоградцев будут не в голые бетонные стены. По условиям контрактов, квартиры застройщик передаст с ремонтом — так называемой чистовой отделкой, полным комплектом сантехники и кухонными плитами. Качество работ проверят сотрудники администрации перед тем, как передать будущим новоселам ключи от нового жилья.
В рамках действующей программы переселения до сентября 2025 года из 253 аварийных домов Волгограда переедут в новостройки порядка 10 тысяч человек. Это касается жилья, которое признали аварийным до начала 2017 года. На очереди еще множество домов.
В Волгограде помимо реализации нацпроекта, расселение аварийных домов идет по разработанному в регионе механизму инвестиционных проектов. Застройщику дают земельный участок в аренду в упрощенном порядке. Тот должен передать муниципалитету не менее 4,65% жилых площадей. Всего в областном центре сейчас действует около 150 таких инвестпроектов. Так, недавно город по этой программе получил партию квартир в новостройках Тракторозаводского района.