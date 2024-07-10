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В Волгограде готовят к сдаче три многоэтажки для переселенцев из аварийных домов

На улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе власти закупили 791 квартиры для расселения ветхого жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде готовят к сдаче в эксплуатацию три многоэтажных дома, почти полностью предназначенных для переселения жильцов аварийных домов. На улице Ломоносова в Краснооктябрьском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» возводят комплекс из 11 домов. Остальные восемь многоэтажек в этом микрорайоне находятся в высокой степени готовности. Почти все квартиры в них выкупили городские власти для расселения ветхого жилья.

— Более 95% квартир в этих 11 домах законтрактованы для реализации нацпроекта — всего в минувшем году с застройщиком, определенным по результатам открытого аукциона, были заключены контракты на приобретение 791 квартиры, — рассказали в мэрии.

Переселять волгоградцев будут не в голые бетонные стены. По условиям контрактов, квартиры застройщик передаст с ремонтом — так называемой чистовой отделкой, полным комплектом сантехники и кухонными плитами. Качество работ проверят сотрудники администрации перед тем, как передать будущим новоселам ключи от нового жилья.

В рамках действующей программы переселения до сентября 2025 года из 253 аварийных домов Волгограда переедут в новостройки порядка 10 тысяч человек. Это касается жилья, которое признали аварийным до начала 2017 года. На очереди еще множество домов.

В Волгограде помимо реализации нацпроекта, расселение аварийных домов идет по разработанному в регионе механизму инвестиционных проектов. Застройщику дают земельный участок в аренду в упрощенном порядке. Тот должен передать муниципалитету не менее 4,65% жилых площадей. Всего в областном центре сейчас действует около 150 таких инвестпроектов. Так, недавно город по этой программе получил партию квартир в новостройках Тракторозаводского района.

недвижимость