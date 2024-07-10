В Ташкенте с начала года цены на аренду жилья упали почти на 10 процентов

Эксперты ЦЭИР перечислили районы с самой доступной арендой, среди них Алмазарский, Сергелийский и Бектемирский районы — 6,4 доллара за квадратный метр.
Они также отметили, что высокая аренда сохраняется в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах — 10,2 доллара за квадратный метр.
Согласно данным, в июне 2024 года средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте снизилась на 1,2 процента, составив 8,3 доллара за квадратный метр, тогда как относительно июня прошлого года аренда снизилась на 5,5 процента — добавили в ЦЭИР.
Наиболее заметное снижение аренды относительно июня прошлого года наблюдается в Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах — более чем на 12 процентов. В Юнусабадском и Яккасарайском районах — на 8,3 процента.