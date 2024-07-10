Пассажиропоток в аэропортах Узбекистана вырос на 36%

Uzbekistan Airports представила основные показатели деятельности за первое полугодие 2024 года. Так, за 6 месяцев аэропорты Узбекистана выполнили 53 303 рейса. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 37%.
В первом полугодии текущего года перевезено 40 269 тонн авиагрузов и почты, а также выполняются пассажирские рейсы по 84 маршрутам, что соответственно больше прошлогодних показателей.
Кроме того, увеличилось количество пассажирских рейсов, благодаря привлечению новых авиаперевозчиков и запуску сразу нескольких новых направлений. В том числе, налажено сотрудничество с такими авиакомпаниями, как LOT Polish, выполняющая рейсы по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава, Qatar Airways, связавшая Доху и Ташкент прямым авиасообщением, и AJet, запустившая рейсы по направлению Анкара — Ташкент — Анкара. Отмечается, что на данный момент Uzbekistan Airports работает с 45 авиакомпаниями мира.