Премьер Молдовы пообещал новый рейс из Кишинева в Афины

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Новый авиарейс из Кишинева в Афины откроется с 12 сентября, об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Дорин Речан.
«С 12 сентября у нас будет еще один авиарейс в Афины. Мы продолжим открывать все больше и больше рейсов из Кишиневского международного аэропорта. Видим интерес и положительное отношение дружественных стран-членов ЕС. Мы продолжим эти усилия», — сказал Речан.
Сейчас из кишиневской воздушной гавани выполняются авиарейсы в Афины дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям.
На осень новые рейсы из Кишиневского международного аэропорта анонсировал и лоукостер Wizz Air. Рейсы Кишинев — Вена и Кишинев — Варшава будут выполняться с 30 сентября каждый понедельник, среду и пятницу.
А с 27 октября будет запущен рейс Кишинев — Абу-Даби. Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее о возвращении в Кишиневский международный аэропорт объявила немецкая авиакомпания Lufthansa. Рейсы выполняются пять раз в неделю.
В середине апреля рейсы из Кишиневского международного аэропорта стали выполнять еще три авиакомпании: Air Anka, Mavi Gök Airlines и Sky Vision.
С февраля нынешнего года были открыты прямые авиарейсы из Кишинева в Тбилиси, их выполняет грузинская авиакомпания Georgian Wings.
Авиакомпания airBaltic с мая запустила два еженедельных рейса в столицу Латвии Ригу.