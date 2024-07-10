Премьер Молдовы пообещал новый рейс из Кишинева в Афины

«С 12 сентября у нас будет еще один авиарейс в Афины. Мы продолжим открывать все больше и больше рейсов из Кишиневского международного аэропорта. Видим интерес и положительное отношение дружественных стран-членов ЕС. Мы продолжим эти усилия», — сказал Речан.