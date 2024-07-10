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Повышенные пошлины на западные шампуни будут действовать еще год

Впервые данная контрсанкционная мера в отношении ряда недружественных стран была временно введена в январе текущего года, однако теперь власти решили продлить ее действие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает продление действия ввозных пошлин на отдельные товары из ряда стран, сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, ставки таможенных пошлин на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов производства США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, были повышены в Беларуси — до 35% от таможенной стоимости.

По сути, это означало подорожание западной парфюмерно-косметической продукции, привезенной в республику из этих стран. Данный указ был подписан в январе 2024 года и действовал до 30 июня.

Нынешний документ предусматривает продление действия предыдущего указа по 30 июня 2025 года. Отмечается, что также расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенных ставки ввозных таможенных пошлин. Однако список данной продукции не приводится.

В пресс-службе президента пояснили, что указ принят для защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным недружественным государствам.

закон
Лукашенко Александр