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Федорищев о мусорной реформе: «Задача не повысить тариф, а гармонизировать»

Врио губернатора Самарской области рассказал подробности о мусорной реформе, которую планируется провести.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал предстоящую мусорную реформу и изменение тарифов на вывоз ТКО, когда при расчете будут учитывать не «квадраты», а число проживающих в квартире или доме людей. Об этом речь шла в ходе прямой линии 10 июля.

— Сентябрьская платежка будет уже с новыми решениями. Наша задача — не повысить тариф, а гармонизировать. Можно сколько угодно заниматься благоустройством, но когда на улицах организованно валяется мусор и системно этим никто не занимается, то никакое благоустройство не поможет, — рассказал глава региона.

Он отметил, что впереди Самарскую область ждет колоссальная перестройка этих процессов. Напомним, в Самарской области будет проведена мусорная реформа. Власти намерены выстроить новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее общественники назвали районы Самары, где хуже всего ситуация с мусором. С июня по июль на карте отображено более 50 проблемных объектов.

ЖКХ