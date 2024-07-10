Федорищев о мусорной реформе: «Задача не повысить тариф, а гармонизировать»

— Сентябрьская платежка будет уже с новыми решениями. Наша задача — не повысить тариф, а гармонизировать. Можно сколько угодно заниматься благоустройством, но когда на улицах организованно валяется мусор и системно этим никто не занимается, то никакое благоустройство не поможет, — рассказал глава региона.