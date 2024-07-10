Федорищев о мусорной реформе: «Задача не повысить тариф, а гармонизировать»

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал предстоящую мусорную реформу и изменение тарифов на вывоз ТКО, когда при расчете будут учитывать не «квадраты», а число проживающих в квартире или доме людей. Об этом речь шла в ходе прямой линии 10 июля.
— Сентябрьская платежка будет уже с новыми решениями. Наша задача — не повысить тариф, а гармонизировать. Можно сколько угодно заниматься благоустройством, но когда на улицах организованно валяется мусор и системно этим никто не занимается, то никакое благоустройство не поможет, — рассказал глава региона.
Он отметил, что впереди Самарскую область ждет колоссальная перестройка этих процессов. Напомним, в Самарской области будет проведена мусорная реформа. Власти намерены выстроить новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее общественники назвали районы Самары, где хуже всего ситуация с мусором. С июня по июль на карте отображено более 50 проблемных объектов.