Яндекс увеличит модельный ряд умных устройств

«Это вакансия фактически про контроль качества. Когда идет контрактное производство, на предприятии обязательно должен присутствовать надежный человек, который заинтересован в соблюдении интересов заказчика. Производство — это живой процесс он включает в себя тысячи самых разных нюансов, в любой момент может произойти все, что угодно. Например, приходят конденсаторы немного другой модели, их паяют, а потом выясняется, что из-за этого не работает какая-то функция в телевизоре. Человек, которого ищет Яндекс, должен отвечать за результат, за стабильное качество продукции, которая сходит с конвейера», — отмечает Сергей Вильянов.