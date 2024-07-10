Где в Крыму строят очистные сооружения

В селе Малый Маяк идёт реконструкция канализационно-очистных сооружений «Утес». Мощность канализационных очистных сооружений составляет 5000 кубометров в час. В селе Малореченское под Алуштой идёт строительство канализационно-очистных сооружений. Производительность нового комплекса будет 3 тысячи кубов в сутки. В селе Морское городского округа Судак завершены работы по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки. Канализационные очистные сооружения предназначены для приема и очистки сточных вод, поступающих от села Морское с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Шелен. В посёлке Миндальное городского округа Судак идёт реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки. В Республике Крым в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» запланировано выполнить строительство и реконструкцию объектов КОС, — сказал Юрий Гоцанюк.