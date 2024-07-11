Нацбанк Беларуси снизил курсы доллара и евро на 11 июля 2024

В Национальном банке Беларуси изменили в сторону снижения курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 11 июля 2024, четверг.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Нацбанк установил следующие курсы на 11 июля, четверг: 1 доллар США равен 3,2047 рубля, 1 евро — 3,4660 BYN, 100 российских рублей — 3,6462 белорусского рубля.
В сравнении с курсами за 10 июля Нацбанк снизил курсы трех основных валют в валютной корзине. Например, курс за 1 доллар США снижен на 0,0014 белорусского рубля, курс 1 евро потерял 0,0032 белрубля, а 100 российских рублей «стали легче» на 0,0006 белрубля.