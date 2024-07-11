Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске выставили на продажу дом с пятью туалетами и зимним садом за 166 миллионов рублей

В Заельцовском парке, всего в 6 километрах от центра города, выставлен на продажу элитный коттедж.

Источник: Freepik

Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.

Отмечается, что участок имеет площадь в 24 сотки. Дом построен из кирпича с классической кладкой. В нем расположены два полноценных этажа — цокольный и мансардный.

Кроме этого, на участке произрастают такие деревья, как ивы, кедры, ели и сосны.

Дом оснащен водой, газом, отоплением и канализацией. Планировка дома: кухня-столовая, кинозал, спальни, библиотека, гостиная с камином, зимний сад, 5 санузлов, сауна и бассейн.

Также на территории участка имеется гараж на две машины. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске составлен рейтинг улиц, где продается больше всего квартир.

недвижимость