В Новосибирске выставили на продажу дом с пятью туалетами и зимним садом за 166 миллионов рублей

Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.
Отмечается, что участок имеет площадь в 24 сотки. Дом построен из кирпича с классической кладкой. В нем расположены два полноценных этажа — цокольный и мансардный.
Кроме этого, на участке произрастают такие деревья, как ивы, кедры, ели и сосны.
Дом оснащен водой, газом, отоплением и канализацией. Планировка дома: кухня-столовая, кинозал, спальни, библиотека, гостиная с камином, зимний сад, 5 санузлов, сауна и бассейн.
Также на территории участка имеется гараж на две машины. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске составлен рейтинг улиц, где продается больше всего квартир.