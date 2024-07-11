Жители Хабаровского края страхуют жилье на большие суммы, чем москвичи

Исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart выявило, что жители Хабаровского края и Новосибирской области тратят большие суммы на страхование жилья, чем москвичи. За полгода в двух регионах было застраховано имущество на сумму от 2 до 2,6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Эксперты сделали выводы после анализа данных по более чем 200 тысячам страховых полисов, оформленных по всей стране.
— Больше других свою недвижимость в 2024 году любят и ценят жители Новосибирской области и Хабаровского края, Архангельской области и Якутии, Кемеровской, Иркутской и Калининградской областей и Санкт-Петербурга, страхующие жилье на суммы в 1,5−2,6 миллиона рублей. Москвичи и обитатели столичного региона последний год волнуются и переживают за свое жилье и недвижимость даже меньше, чем жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — отметили исследователи. В первом квартале лидером стал Хабаровский край — средняя страховая сумма составила 2,6 миллиона рублей, в Якутии — 1,65 миллиона рублей, в Кемеровской области превысила 1,56 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 1,34 миллиона рублей, в Москве — 1,26 миллиона рублей.
Авторы исследования отмечают, что застраховаться по максимуму склонны жители регионов, недавно пережившие паводки или затопления: Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, Якутия. Также это жители территорий, где прошли лесные пожары.