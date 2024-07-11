Челябинск занял второе место в «изумрудном» рейтинге России

Исследование провели специалисты компании Sokolov, а его результаты опубликованы изданием «Коммерсант». По размеру среднего чека за ювелирку с изумрудами Челябинск занял второе место в стране. В региональном центре Южного Урала при покупке изумрудных украшений потребители в первой половине 2024 года в среднем платили 38 482 рублей. За год этот показатель в Челябинске вырос на 82%.