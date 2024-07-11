Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинск занял второе место в «изумрудном» рейтинге России

Аналитики оценили средний чек продаж ювелирных изделий в разных российских городах в первом полугодии 2024 года.

Исследование провели специалисты компании Sokolov, а его результаты опубликованы изданием «Коммерсант». По размеру среднего чека за ювелирку с изумрудами Челябинск занял второе место в стране. В региональном центре Южного Урала при покупке изумрудных украшений потребители в первой половине 2024 года в среднем платили 38 482 рублей. За год этот показатель в Челябинске вырос на 82%.

Первое место «изумрудного» рейтинга занял Краснодар — 39 011 рублей, на третьей позиции разместился Сочи — 37 030 рублей.

рейтинги