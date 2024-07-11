Узбекистан намерен в 2024 году увеличить добычу угля на 20%

Узбекистан планирует довести добычу угля в текущем году до 8 млн тонн, что более чем на 20% превысит показатель 2023 года. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере геологии, ответственные лица доложили о выполнении задач, поставленных в начале года, сообщает Интерфакс-Казахстан.
«За последние 6 месяцев добыто почти 3 миллиона тонн угля (.. .) Во втором полугодии планируется добыть еще более 5 миллионов тонн угля. Из них 1,8 миллиона тонн будут поставлены на тепловые электростанции, более 1 миллиона тонн — населению, 540 тысяч тонн — социальным учреждениям, 1,8 миллиона тонн местного угля будет выставлено на биржевые торги», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году добыча угля увеличится на 1,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом (рост на 21,2% — ИФ), а объем импорта значительно сократится.
Сообщается, что на освоение угольного месторождения Нишбаш китайская компания Henan планирует направить прямые инвестиции в размере 400 млн долларов. В результате этого проекта планируется добывать подземным способом до 8 млн тонн и обогащать 5 млн тонн угля в год.
Также рассмотрены перспективы освоения в стране запасов каолина. В настоящее время предпринимателями, привлеченными к освоению месторождений, добывается 396 тыс. тонн. «В рамках программы геологии на 2024−2025 годы инициаторам будет предложено семь месторождений, благодаря чему объем добычи будет доведен до 2,7 млн тонн», — отмечается в сообщении. Совместно с турецкой компанией Bab Energy ve Petrol Urunleri A.S. планируется производить обогащенный каолин на базе месторождения Апартак-3 в Ташкентской области. В результате будет заготавливаться 70 тыс. тонн обогащенного каолина в год.