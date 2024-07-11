Узбекистан намерен в 2024 году увеличить добычу угля на 20%

«За последние 6 месяцев добыто почти 3 миллиона тонн угля (.. .) Во втором полугодии планируется добыть еще более 5 миллионов тонн угля. Из них 1,8 миллиона тонн будут поставлены на тепловые электростанции, более 1 миллиона тонн — населению, 540 тысяч тонн — социальным учреждениям, 1,8 миллиона тонн местного угля будет выставлено на биржевые торги», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году добыча угля увеличится на 1,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом (рост на 21,2% — ИФ), а объем импорта значительно сократится.