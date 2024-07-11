Один из старейших долгостроев Красноярска будет завершён

Проект уже прошел процедуру публичных слушаний, сообщили в департаменте градостроительства.
Напомним, этот дом считается одним из самых старых долгостроев Красноярска. Его начали возводить в 2007 году, но компания обанкротилась, оставив после себя обманутых дольщиков. В 2012 году обязательства по достройке дома взял другой застройщик, собрал с людей дополнительные деньги и тоже обанкротился. В 2020 году федеральный Фонд развития территорий выплатил дольщикам компенсации и получил право распоряжаться недостроенным объектом.
Сейчас достройка 17-ти этажного дома оценивается в 676,4 миллиона рублей. За работу взялось ООО «СЗ “Енисей-25”. Но чтобы завершить строительство, необходимо было изменить проектную документацию: согласовать увеличение коэффициента интенсивности жилой застройки и отсутствие отступа от красной линии до стороны здания, где расположены подъезды.
«В 2007 году, когда было получено разрешение на строительство, коэффициент интенсивности жилой застройки отсутствовал. Сейчас для всего города он составляет 1,3, а для территорий, где реализуется механизм КРТ — 1,9. Для дома на Грунтовой он составлял существенно больше, застройщик снизил показатель, исключив из проекта второй отдельно стоящий дом. Но он остался выше нормативного — 1,96. Поэтому была необходима процедура публичных слушаний, — объяснили в департаменте градостроительства. — Еще нужно было согласовать отсутствие отступа от красной линии при строительстве крыльца к подъездам с северо-восточной стороны. В слушаниях приняли участие 8 человек. Одно из предложений было — построить на месте второго дома парковку или сделать зеленую зону. Комиссия приняла положительное решение. Такие изменения в проекте позволят достроить 17-этажный корпус дома по адресу улица Грунтовая, 28а».
Сейчас готова «коробка», осталось «закрыть» контур, провести отделочные работы и подключить дом к сетям. После окончания работ квартиры выставят на продажу.