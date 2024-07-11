Один из старейших долгостроев Красноярска будет завершён

«В 2007 году, когда было получено разрешение на строительство, коэффициент интенсивности жилой застройки отсутствовал. Сейчас для всего города он составляет 1,3, а для территорий, где реализуется механизм КРТ — 1,9. Для дома на Грунтовой он составлял существенно больше, застройщик снизил показатель, исключив из проекта второй отдельно стоящий дом. Но он остался выше нормативного — 1,96. Поэтому была необходима процедура публичных слушаний, — объяснили в департаменте градостроительства. — Еще нужно было согласовать отсутствие отступа от красной линии при строительстве крыльца к подъездам с северо-восточной стороны. В слушаниях приняли участие 8 человек. Одно из предложений было — построить на месте второго дома парковку или сделать зеленую зону. Комиссия приняла положительное решение. Такие изменения в проекте позволят достроить 17-этажный корпус дома по адресу улица Грунтовая, 28а».