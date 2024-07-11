В красноярском Удачном продают коттедж с садом и баней за 25 млн рублей

В красноярском посёлке Удачный продают коттедж с садом за 25 млн рублей. Предложение появилось на одном из порталов по продаже недвижимости.
В описании указано, что площадь дома на улице Монастырская — 170 кв. метров. Имеется участок 13 соток. Коттедж подключен к городскому водопроводу, само здание отапливается электрическим и пеллетным котлами.
На территории есть собственный сад, русская баня и гараж. За всё это продавец просит 25 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Ачинске выставили на продажу исторический дом Иуды Бородавкина. Его стоимость стартовала с 1 рубля, но есть ряд тонкостей.