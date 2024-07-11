Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском Удачном продают коттедж с садом и баней за 25 млн рублей

Коттедж площадью 170 кв. метров с участком находится на улице Монастырская.

Источник: Freepik

В красноярском посёлке Удачный продают коттедж с садом за 25 млн рублей. Предложение появилось на одном из порталов по продаже недвижимости.

В описании указано, что площадь дома на улице Монастырская — 170 кв. метров. Имеется участок 13 соток. Коттедж подключен к городскому водопроводу, само здание отапливается электрическим и пеллетным котлами.

На территории есть собственный сад, русская баня и гараж. За всё это продавец просит 25 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Ачинске выставили на продажу исторический дом Иуды Бородавкина. Его стоимость стартовала с 1 рубля, но есть ряд тонкостей.

недвижимость