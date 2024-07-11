Как не попасть на мошенников, покупая цемент в интернете

Покупая цемент в интернет-магазинах, нужно обратить внимание на то, как сделан сайт, а также на цену товара. Такие рекомендации дает Союз производителей цемента («СОЮЗЦЕМЕНТ»).
Покупая цемент через интернет, нужно быть еще более внимательными, чем выбирая товар в обычном магазине, отмечают эксперты.
В интернете периодически появляются мошеннические сайты, похожие на официальные страницы компаний-производителей цемента, заявили в Союзе. Так, за последнее время были обнаружены и закрыты фейковые страницы подразделений «ЦЕМРОС», «Себряковцемент», «СЛК Цемент». На мошеннических сайтах клиентам предлагается приобрести цемент, переведя деньги на счета мошенников. После получения денег те перестают выходить на связь.
Другой вариант — продажа фальсифицированной продукции. Причем на таких сайтах могут размещаться фото подлинного товара, а фактически привозят мешки, которые выглядят иначе, а цемент в них — фальсифицированный. Расчет идет на то, что потребитель, которому нужен цемент, не захочет возвращать продукцию и ждать поставки новой, а просто возьмет то, что ему привезли.
«СОЮЗЦЕМЕНТ» рекомендует быть внимательными при приобретении цемента в интернете, заказывать продукцию только на официальных сайтах компаний-производителей либо пользоваться услугами офлайн-магазинов, где можно рассмотреть упаковку в подробностях и убедиться в подлинности товара.
Если вы все же предпочли онлайн-покупку, то:
1. Проверьте сайт. Адреса сайтов компаний-производителей цемента чаще всего совпадают с названием бренда. Введя запрос с именем компании в поисковых системах (в поисковой строке к названию организации можно добавить слова «официальный сайт»), оцените результаты выдачи и убедитесь, что вы переходите действительно на интернет-ресурс цементной компании.
2. Проверьте защищенность сайта: его адрес должен начинаться с https://, слева от адресной строки должна быть иконка в виде закрытого замка. Не стоит доверять интернет-ресурсу, если иконка красного цвета или перечеркнута. Порталы, использующие протокол HTTPS и сертификаты безопасности, более защищены.
3. Обратите внимание на адрес сайта. В адресах фейковых страниц к названию официального ресурса часто добавляется буква или символ, отличающие его от оригинального названия. Например, вместо буквы «О» может быть цифра ноль («0»). В адресе официального сайта не должно быть дополнительных или замещающих символов.
4. Проверьте статус продавца по указанным реквизитам и юридическому адресу его местонахождения на официальном портале Федеральной налоговой службы России.
5. Оцените качество сайта. Портал-двойник может иметь некачественное оформление. Здесь можно найти пустые страницы, ошибки, опечатки и прочие недоработки. Содержание, дизайн, сервисы официальных веб-сайтов цементных компаний, как правило, соответствуют самым высоким стандартам.
6. Сравните цену со средней по рынку. «Потребителя должна насторожить слишком низкая цена, — комментирует исполнительный директор НО “СОЮЗЦЕМЕНТ” Дарья Мартынкина. — Если стоимость предлагаемого цемента ниже рыночной на 15% и больше, с высокой вероятностью его предлагают мошенники. Поддельная продукция обычно продается по демпинговым ценам, что позволяет завлечь потребителя. Цемент неустановленного качества несет угрозу жизни и здоровью: конструкция с его использованием может растрескаться, обрушиться, иметь радиационный фон. Также потребитель получит материальный ущерб, когда бетон из фальсифицированного цемента не наберет прочность, и испорченную конструкцию придется демонтировать».