Как не попасть на мошенников, покупая цемент в интернете

6. Сравните цену со средней по рынку. «Потребителя должна насторожить слишком низкая цена, — комментирует исполнительный директор НО “СОЮЗЦЕМЕНТ” Дарья Мартынкина. — Если стоимость предлагаемого цемента ниже рыночной на 15% и больше, с высокой вероятностью его предлагают мошенники. Поддельная продукция обычно продается по демпинговым ценам, что позволяет завлечь потребителя. Цемент неустановленного качества несет угрозу жизни и здоровью: конструкция с его использованием может растрескаться, обрушиться, иметь радиационный фон. Также потребитель получит материальный ущерб, когда бетон из фальсифицированного цемента не наберет прочность, и испорченную конструкцию придется демонтировать».