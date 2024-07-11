Пекин стал самым популярным международным направлением из аэропорта Владивостока

Аэропорт Владивостока продолжает наращивать пассажиропоток, чем способствует открытие новых рейсов как внутри страны, так и в Азию. Так, в июне китайская авиакомпания China United Airlines начала летать в столицу ДФО из Пекина. Тем временем монгольский авиаперевозчик рассматривает возможность запуска рейсов из Улан-Батора во Владивосток и далее в Осаку. Рейсов в Японию сейчас из аэропорта Владивостока нет и это направление точно будет интересно, если авиаперевозчик не будет заламывать цены, сообщает ИА PrimaMedia.
Пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) сообщила, что в январе-июне 2024 года воздушная гавань Приморья обслужила 1 млн 275 тысяч пассажиров, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе пассажиропоток на внутренних авиалиниях вырос на 9%, до 1 млн 088 тысяч человек, на международных — более чем в 2,2 раза, до 187 тысяч.
В июне пассажиропоток аэропорта составил 282 тысячи человек (рост на 18% к июню 2023 года). Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Москву, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Наиболее популярным международным направлением стал Пекин — 9 тыс. пассажиров.
Портал (18+) Profi.Travel выдал интересную новость, что монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует организовать полёты по маршруту Улан-Батор (Монголия) — Владивосток — Осака (Япония). Директор «Авиалинк» и представитель Hunnu Air в России Максим Цыдендоржиев пояснил изданию, что на данный момент еще ведутся переговоры, но предварительное одобрение авиационных властей на перелеты уже получено. «Владивосток — это один из немногих аэропортов с пятой степенью свободы. Поэтому такой маршрут возможен для монгольского перевозчика», — сказал он.
В том числе рейсы в Осаку могут быть интересны для пассажиров, которые проследуют транзитом в Республику Корея и Гонконг.
Отметим, что Hunnu Air в феврале 2023 года запустила чартерную программу Улан-Батор — Хабаровск с расчётом на то, что рейс удобно состыкуется с вылетами в Сеул и Токио. На маршруте были задействовано воздушное судно Embraer-190, однако уже с 6 июня 2023 года перевозчик отменил рейсы из-за низкой загрузки. Хочется верить, что у рейса в Осаку окажется другая история.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным МАВ, маршрутная сеть насчитывает более 35 направлений, полеты по которым совершают более 15 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2023 году аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.