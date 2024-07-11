Пекин стал самым популярным международным направлением из аэропорта Владивостока

Аэропорт Владивостока продолжает наращивать пассажиропоток, чем способствует открытие новых рейсов как внутри страны, так и в Азию. Так, в июне китайская авиакомпания China United Airlines начала летать в столицу ДФО из Пекина. Тем временем монгольский авиаперевозчик рассматривает возможность запуска рейсов из Улан-Батора во Владивосток и далее в Осаку. Рейсов в Японию сейчас из аэропорта Владивостока нет и это направление точно будет интересно, если авиаперевозчик не будет заламывать цены, сообщает ИА PrimaMedia.