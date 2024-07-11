Асфальт вместо грунта: дороги «переодевают» в Хабаровске

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в районах индивидуальной жилой застройки заменяют грунтовые дороги на новые асфальтобетонные покрытия. Также проводится замена старого асфальта на городских улицах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Краснофлотском, Индустриальном и Железнодорожном районах идут работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на улицах, примыкающих к Выборгской, в том числе на улице Черниговской. Здесь реконструируется участок 750 метров, на ремонт выделено 34 миллиона рублей.
«Сейчас подрядчик выполняет работы по замене дорожного покрытия и строительству ливневой канализации на улице Черниговской. По одной стороне улицы будут установлены водоотводные лотки, а по другой — обустроен кювет. В местах заездов на территорию будут уложены водоотводные трубы. После завершения всех работ улица Черниговская, которая раньше была грунтовой, будет покрыта асфальтом», — рассказал главный специалист отдела благоустройства городского управления дорог Александр Рыкунов.
Асфальтобетонное покрытие будет уложено и на других участках улиц, пересекающих Выборгскую: Оборская, Хинганская, Свирская, Ишимская, Сосновская, Рыбинская и Батумская.
«В этом году мы “переоденем” 16 грунтовых дорог в частном жилом секторе. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, с учетом обращений жителей», — рассказал мэр города Сергей Кравчук.
В этом году в рамках нацпроекта БКД заключены восемь муниципальных контрактов на ремонт 33 участков улично-дорожной сети города на сумму более 1,4 миллиарда рублей.