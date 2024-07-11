Асфальт вместо грунта: дороги «переодевают» в Хабаровске

«Сейчас подрядчик выполняет работы по замене дорожного покрытия и строительству ливневой канализации на улице Черниговской. По одной стороне улицы будут установлены водоотводные лотки, а по другой — обустроен кювет. В местах заездов на территорию будут уложены водоотводные трубы. После завершения всех работ улица Черниговская, которая раньше была грунтовой, будет покрыта асфальтом», — рассказал главный специалист отдела благоустройства городского управления дорог Александр Рыкунов.