В Хабаровском крае готовится к открытию пограничный пункт пропуска Покровка — Жаохэ

В связи с уменьшением уровня воды в реке Уссури и стабилизацией паводковой обстановки пункт пропуска Покровка — Жаохэ между Россией и Китаем в ближайшее время возобновит свою работу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Накануне комиссия порта Жаохэ провела исследование состояния пограничного перехода и приняла решение о том, что к субботе, 13 июля, можно наладить безопасную паромную переправу между китайским и российскими берегами. В свою очередь с российской стороны соответствующая комиссия оценит обстановку и примет решение о том, когда погранпереход будет безопасен для передвижения туристов и грузов. Ориентировочно паромы начнут ходить через Уссури с 15 июля.
Из-за подъема уровня воды в реке до опасных отметок и затопления китайского берега этот пограничный переход был закрыт 25 июня, когда из Жаохэ вывезли последних российских туристов.