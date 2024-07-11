В Хабаровском крае готовится к открытию пограничный пункт пропуска Покровка — Жаохэ

Накануне комиссия порта Жаохэ провела исследование состояния пограничного перехода и приняла решение о том, что к субботе, 13 июля, можно наладить безопасную паромную переправу между китайским и российскими берегами. В свою очередь с российской стороны соответствующая комиссия оценит обстановку и примет решение о том, когда погранпереход будет безопасен для передвижения туристов и грузов. Ориентировочно паромы начнут ходить через Уссури с 15 июля.