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Передумавший ликвидироваться «Мясокомбинат Омский» перебазируется в Москву

В минувший вторник, 9 июля 2024 года, в ЕГРЮЛ появилась отметка о решении руководства АО «Мясокомбинат Омский» изменить место нахождения предприятия.

Источник: Reuters

Указано, что компания продолжит свою деятельность в Москве.

Напомним, мясокомбинат построен в конце 1960-х, в статусе акционерного общества предприятие существует с мая 1993 года, после чего неоднократно меняло собственников. Окончательно выпуск продукции прекратился в первой половине 2010-х.

В период с 2011 по 2023 годы практически ежегодно (кроме 2015 и 2020) у предприятия фиксировали убытки на миллионы рублей, начиная с 2017 года выручка не превышала миллиона рублей, тогда как последние несколько лет подавалась «нулевая» отчетность, следует из официальной отчетности ФНС.

В ноябре 2021 года принято решение о ликвидации «Мясокомбината Омский», однако в апреле 2022 года ему вернули статус действующего, чему предшествовала попытка обанкротить акционерное общество со стороны налоговых органов, заявивших о задолженности в 675 тысяч рублей. По завершении разбирательства у «Мясокомбината Омский» сменился директор: с 22 июня 2022 года руководство официально осуществляет Роман Вороненков.

Ранее АО выступало владельцем торгового знака «Омский мясокомбинат», а также зеслей по 2-й Солнечной, 42А и участка в 6,3 тысячи кв.м. в Чернолучинском сельском поселении.

экономика