Передумавший ликвидироваться «Мясокомбинат Омский» перебазируется в Москву

В ноябре 2021 года принято решение о ликвидации «Мясокомбината Омский», однако в апреле 2022 года ему вернули статус действующего, чему предшествовала попытка обанкротить акционерное общество со стороны налоговых органов, заявивших о задолженности в 675 тысяч рублей. По завершении разбирательства у «Мясокомбината Омский» сменился директор: с 22 июня 2022 года руководство официально осуществляет Роман Вороненков.