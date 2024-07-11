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Сергей Собянин: на БКЛ появятся три новые пересадки

Три новые пересадки сделают станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро доступнее. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Источник: Агентство «Москва»

Одна из пересадок — с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии. По словам мэра, объект почти готов. Он станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов в Москве, объединяющих две ветки метро, платформу МЦД-3 и наземные маршруты.

Также, продолжил Собянин, завершаются работы на пересадочном узле, который соединяет БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии.

Третья пересадка — мостовой переход протяженностью 140 метров, который пройдет над железной дорогой и соединит вестибюли станции БКЛ «Текстильщики» и одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии. Строители уже начали монтировать эскалаторное оборудование, отметил градоначальник.

Открытие всех пересадок планируется в четвертом квартале этого года.

Ранее в Москве утвердили проект строительства третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Речь идет об отрезке от станции «Липовая Роща» до «Ильинской». Так, Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.

метро
строительство
Собянин Сергей