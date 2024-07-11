Сергей Собянин: на БКЛ появятся три новые пересадки

Одна из пересадок — с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии. По словам мэра, объект почти готов. Он станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов в Москве, объединяющих две ветки метро, платформу МЦД-3 и наземные маршруты.