Сергей Собянин: на БКЛ появятся три новые пересадки

Одна из пересадок — с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии. По словам мэра, объект почти готов. Он станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов в Москве, объединяющих две ветки метро, платформу МЦД-3 и наземные маршруты.
Также, продолжил Собянин, завершаются работы на пересадочном узле, который соединяет БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии.
Третья пересадка — мостовой переход протяженностью 140 метров, который пройдет над железной дорогой и соединит вестибюли станции БКЛ «Текстильщики» и одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии. Строители уже начали монтировать эскалаторное оборудование, отметил градоначальник.
Открытие всех пересадок планируется в четвертом квартале этого года.
Ранее в Москве утвердили проект строительства третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Речь идет об отрезке от станции «Липовая Роща» до «Ильинской». Так, Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.