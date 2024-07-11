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В Омске за 49 миллионов продают гостиницу «Разумовский»

В шаговой доступности от здания находятся школы, детские сады и торгово-офисные здания.

Источник: Авито

На «Авито» появилось объявление о продаже четырёхэтажного отеля в омских Нефтяниках. Гостиница «Разумовский» площадью 1 396,8 кв. м. располагается на улице Андрианова, 2А.

По словам владельца, в шаговой доступности от здания находятся школы, детские сады, торгово-офисные здания. Рядом также располагаются Дворец искусство имени Малунцева и парк «Советский». Площадь земельного участка — 3 274 кв. м.

«Транспортная доступность хорошая. Рядом со зданием размещена парковка. Расстояние до остановки общественного транспорта “ДК им. Малунцева” — 350 метров», — написано в объявлении.

Причина продажи гостиницы не указана. Отель оценили в 49,5 млн рублей.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже магазина для дома, который находится в центре города. По словам продавца, бизнес приносит регулярную выручку от 100 до 600 тысяч рублей в месяц.

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