В Омске за 49 миллионов продают гостиницу «Разумовский»

На «Авито» появилось объявление о продаже четырёхэтажного отеля в омских Нефтяниках. Гостиница «Разумовский» площадью 1 396,8 кв. м. располагается на улице Андрианова, 2А.
По словам владельца, в шаговой доступности от здания находятся школы, детские сады, торгово-офисные здания. Рядом также располагаются Дворец искусство имени Малунцева и парк «Советский». Площадь земельного участка — 3 274 кв. м.
«Транспортная доступность хорошая. Рядом со зданием размещена парковка. Расстояние до остановки общественного транспорта “ДК им. Малунцева” — 350 метров», — написано в объявлении.
Причина продажи гостиницы не указана. Отель оценили в 49,5 млн рублей.
Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже магазина для дома, который находится в центре города. По словам продавца, бизнес приносит регулярную выручку от 100 до 600 тысяч рублей в месяц.