На Подлужной в Казани построят гостиницу и IT-комплекс

Планируется, что комплекс будет трехэтажным площадью 1158,7 кв. м. Расположенные на участке линия ЛЭП и ограждение будут демонтированы.
Указаннный участок, согласно документации, осваивается по проекту строительства гостиницы. Он расположен в квартале, ограниченном улицами Подлужная, Поперечно-Подлужная и мостом Миллениум в Вахитовском районе города.
Здание гостиницы будет с переменной этажностью — 3−4, а также с подземным этажом и подземным паркингом. Площадь объекта составит 8450 квадратных метров, застройки — 1413. Планируется, что здание на 52,3% будет остеклено.
Эксперты пришли к выводу, что строительство объекта не нарушит сохранности объекта культурного (археологического) наследия — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани