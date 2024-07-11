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На Подлужной в Казани построят гостиницу и IT-комплекс

В Казани построят гостиницу и административный IT-комплекс на улице Подлужная. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Источник: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Планируется, что комплекс будет трехэтажным площадью 1158,7 кв. м. Расположенные на участке линия ЛЭП и ограждение будут демонтированы.

Указаннный участок, согласно документации, осваивается по проекту строительства гостиницы. Он расположен в квартале, ограниченном улицами Подлужная, Поперечно-Подлужная и мостом Миллениум в Вахитовском районе города.

Здание гостиницы будет с переменной этажностью — 3−4, а также с подземным этажом и подземным паркингом. Площадь объекта составит 8450 квадратных метров, застройки — 1413. Планируется, что здание на 52,3% будет остеклено.

Эксперты пришли к выводу, что строительство объекта не нарушит сохранности объекта культурного (археологического) наследия — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.».

архитектура