Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 477,25 тенге, продажи — 479,21 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,11 тенге, продают по 480,12 тенге.
Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 516,96 тенге, продают по 520,82 тенге. В Астане средний курс покупки — 513,11 тенге, продажи — 519,16 тенге.
Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,37 тенге, продают по 5,45 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,30 тенге, продают по 5,50 тенге.
Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 478,48 тенге, 1 евро — 517,76 тенге, 1 рубль — 5,47 тенге.