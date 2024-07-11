Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 477,25 тенге, продажи — 479,21 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,11 тенге, продают по 480,12 тенге.