В Беларуси намолотили 763 тыс. тонн зерна

На сегодня, 11 июля, в стране убрано ранних зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса) 225 тыс. га (10,8% к плану), намолочено 763 тыс. т зерна при средней урожайности 33,9 ц/га.



Льносеющие организации республики ведут уборку льна-долгунца. Он вытереблен на 7,9 тыс. га (17,8% подлежащих уборке площадей).