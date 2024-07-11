На сегодня, 11 июля, в стране убрано ранних зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса) 225 тыс. га (10,8% к плану), намолочено 763 тыс. т зерна при средней урожайности 33,9 ц/га.
Льносеющие организации республики ведут уборку льна-долгунца. Он вытереблен на 7,9 тыс. га (17,8% подлежащих уборке площадей).
В Беларуси намолотили 763 тыс. тонн зерна
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республике намолочено 763 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
На сегодня, 11 июля, в стране убрано ранних зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса) 225 тыс. га (10,8% к плану), намолочено 763 тыс. т зерна при средней урожайности 33,9 ц/га.