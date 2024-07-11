Компания UVT aero будет совершать рейсы по маршруту Казань-Ташкент

Рейсы между городами будут выполняться раз в неделю — по воскресеньям. Для перевозки пассажиров будут задействованы современные комфортабельные 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200. Стоимость билетов будет начинаться от 2 миллионов сумов, для детей до 12 лет будет действовать скидка в 15 процентов.
Время отправления из международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая в 22:30 — прибытие в международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова в 03:55. Обратный вылет из столицы Узбекистана в понедельник 04:55 — посадка в аэропорту Казани в 06:30. Время для каждого аэропорта указано местное. Путь между городами займет более трех часов.